На Харьковщине в смертельном ДТП столкнулись три авто: 6 погибших, 5 раненых

В четверг, 7 декабря, вблизи села Новопавловка Изюмского района Харьковской области произошла смертельная авария, в результате которой столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
На дороге столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик. Авария привела к гибели шести человек, а еще пятеро получили травмы. Спасателям пришлось использовать специальный инструмент для того, чтобы достать пострадавших и тела погибших из поврежденных автомобилей.
Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения для получения необходимой помощи. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.