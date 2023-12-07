На Харьковщине в смертельном ДТП столкнулись три авто: 6 погибших, 5 раненых

В результате столкновения легковушки, микроавтобуса и грузовика погибли 6 человек, еще 5 пострадали.

Источник фото: ГСЧС

В четверг, 7 декабря, вблизи села Новопавловка Изюмского района Харьковской области произошла смертельная авария, в результате которой столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На дороге столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик. Авария привела к гибели шести человек, а еще пятеро получили травмы. Спасателям пришлось использовать специальный инструмент для того, чтобы достать пострадавших и тела погибших из поврежденных автомобилей.

Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения для получения необходимой помощи. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

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