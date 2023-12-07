На Харківщині у смертельній ДТП зіткнулися три авто: 6 загиблих, 5 поранених

В наслідок зіткнення легковика, мікроавтобуса та вантажівки загинуло 6 людей, ще 5 постраждали.

Джерело фото: ДСНС

У четвер, 7 грудня, поблизу села Новопавлівка Ізюмського району Харківської області сталася смертельна аварія, унаслідок якої зіткнулися три автомобілі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На дорозі зіткнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка. Аварія призвела до загибелі шести людей, а ще п'ятеро отримали травми. Рятувальникам довелося використовувати спеціальний інструмент для того, щоб дістати постраждалих і тіла загиблих з пошкоджених автомобілів.

Усі постраждалі були госпіталізовані до медичних закладів для отримання необхідної допомоги. Наразі правоохоронні органи з'ясовують обставини трагедії.

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