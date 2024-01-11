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  1. В Україні

Львів’янка намагалася вивезти до Польщі Біблію, надруковану в 1919 році

14:34, 11 січня 2024
Митники завадили вивезенню за кордон старовинної Біблії, друкованої в престижному університеті Європи.
Львів’янка намагалася вивезти до Польщі Біблію, надруковану в 1919 році
Джерело фото: Державна митна служба України
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Мешканка Львівщини намагалася вивезти до Республіки Польща старовинну Біблію, надруковану в 1919 році у Кембриджському університеті. Жінка вирушила за кордон на своєму легковику та вирішила скористатися «зеленим коридором» для митного контролю, чим засвідчила, що не переміщує товарів, обов’язкових до декларування. Про це повідомила Державна митна служба України.

Проте на пункті пропуску «Краковець» митники виявили старовинне видання «THE HOLY BIBLE» серед особистих речей у багажному відділенні автомобіля. Для оформлення правопорушення щодо спроби вивезення цієї культурної реліквії митники склали протокол згідно з ч. 3. ст. 471 Митного кодексу України. Оцінка вартості вилученого товару буде здійснена експертом.

Митники нагадують, що вивезення старовинних культурних цінностей за межі України вимагає наявності відповідного свідоцтва. Правила не застосовуються до видань, створених після 1945 року.

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