Львовянка пыталась вывезти в Польшу Библию, напечатанную в 1919 году

Таможенники помешали вывозу за границу старинной Библии, напечатанной в престижном университете Европы.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Жительница Львовщины пыталась вывезти в Республику Польша старинную Библию, напечатанную в 1919 году в Кембриджском университете. Женщина отправилась за границу на своей легковушке и решила воспользоваться "зеленым коридором" для таможенного контроля, чем показала, что не перемещает товаров, обязательных к декларированию. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Однако на пункте пропуска "Краковец" таможенники обнаружили старинное издание "THE HOLY BIBLE" среди личных вещей в багажном отделении автомобиля. Для оформления правонарушения относительно попытки вывоза этой культурной реликвии таможенники составили протокол согласно ч. 3. ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Оценка стоимости изъятого товара будет осуществлена экспертом.

Таможенники напоминают, что вывоз старинных культурных ценностей за пределы Украины требует наличия соответствующего свидетельства. Правила не применяются к изданиям, созданным после 1945 года.

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