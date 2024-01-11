Львовянка пыталась вывезти в Польшу Библию, напечатанную в 1919 году

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БП ВС: надлежащим способом защиты прав арендодателя, который в этом спорном правоотношении считает, что зарегистрированное право аренды отсутствует, является его требование к лицу, за которым зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права

Надлежащим способом защиты прав арендодателя, который в этих спорных правоотношениях считает, что зарегистрированное право аренды отсутствует, является его требование к лицу, за которым зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права аренды - Большая Палата Верховного Суда учредила правовую позицию.

«А сердце бьется – оживая», - Денис Малюська сочинил поэзию по мотивам протокола главы НАПК Новикова на Дениса Шмыгаля

«Пиар и пафос – больше ничего. А сердце бьется – оживая… Как их услышит!... Знать, от НАПК», - министр юстиции Денис Малюска обнародовал поэзию на тему составления протокола со стороны НАПК на Дениса Шмыгаля

Вселение родственников с детьми в квартиру без согласия одного из совладельцев является нарушением порядка осуществления права общей долевой собственности, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что вследствие несоблюдения порядка вселения родственников с детьми в спорную квартиру, последние могут быть выселены по требованию истца-совладельца, который согласия на это не давал.

Законопроект об усилении мобилизации вернули на доработку назад Кабмину, – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что «какие-то положения законопроекта о мобилизации прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы, о чем открыто сказали военному командованию» , и решили вернуть законопроект обратно в Минобороны на доработку.

Жена умершего просила признать договор займа и расписку недействительными, потому что они совершены под влиянием физического насилия и психологического давления, - что решил ВС

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили встречный иск жены-правопреемницы, требовавшей признать договор займа и расписку ее умершего мужа недействительными, так как они совершены под влиянием физического насилия, но Верховный Суд отменил эти решения.

  1. В Украине

Львовянка пыталась вывезти в Польшу Библию, напечатанную в 1919 году

14:34, 11 января 2024
Таможенники помешали вывозу за границу старинной Библии, напечатанной в престижном университете Европы.
Львовянка пыталась вывезти в Польшу Библию, напечатанную в 1919 году
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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Жительница Львовщины пыталась вывезти в Республику Польша старинную Библию, напечатанную в 1919 году в Кембриджском университете. Женщина отправилась за границу на своей легковушке и решила воспользоваться "зеленым коридором" для таможенного контроля, чем показала, что не перемещает товаров, обязательных к декларированию. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Однако на пункте пропуска "Краковец" таможенники обнаружили старинное издание "THE HOLY BIBLE" среди личных вещей в багажном отделении автомобиля. Для оформления правонарушения относительно попытки вывоза этой культурной реликвии таможенники составили протокол согласно ч. 3. ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Оценка стоимости изъятого товара будет осуществлена экспертом.

Таможенники напоминают, что вывоз старинных культурных ценностей за пределы Украины требует наличия соответствующего свидетельства. Правила не применяются к изданиям, созданным после 1945 года.

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