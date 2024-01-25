НАБУ і САП викрили осіб, які заволоділи 32 суднами ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» та переробили їх в 12 барж

Серед учасників злочину — двоє колишніх депутатів Одеської облради (організатори).

У четвер, 25 січня, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки повідомили про підозру шістьом учасникам організованої злочинної групи, яка заволоділа майном ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» на суму понад 80 млн грн. Про це повідомляють пресслужби антикорупційних органів.

За даними слідства, у серпні 2017 року двоє депутатів Одеської облради організували схему заволодіння ліхтерами ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», з яких планували побудувати більші за розміром та місткістю баржі для використання у власних комерційних цілях. Для реалізації схеми вони залучили трьох фізичних осіб та тодішнього керівника ПрАТ «УДП», який уклав з підконтрольною депутатам компанією договори про передачу для фрахту 18 ліхтерів вартістю близько 44,3 млн грн. Коли ж у директора ПрАТ сплив термін трудового контракту, організатори схеми ввели в оману нове керівництво та уклали додаткові угоди про передачу ще 14 ліхтерів на суму 38,35 млн грн.

В НАБУ додали, що надалі 32 ліхтери перегнали до Турецької Республіки, де їх розібрали та побудували з них 12 барж більшої місткості. Після цього організатори злочину відбуксирували їх в Україну та оформили на підконтрольні компанії.

Серед учасників злочину:

двоє колишніх депутатів Одеської облради (організатори);

екскерівник ПрАТ «УДП»;

три фізичні особи.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 (у редакції статті, чинної на 12.06.2018), ч. 4 ст. 190 (у редакції статті, чинної на 09.11.2018), ч. 3 ст. 209 (у редакції статті, чинній до 28.04.2020).

Зазначається, що в межах розслідування НАБУ і САП відшукали новозбудовані баржі та забезпечили їх передачу в АРМА.

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