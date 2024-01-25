НАБУ и САП разоблачили лиц, завладевших 32 суднами ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» и переделавших их в 12 барж

Среди участников преступления — двое бывших депутатов Одесского облсовета (организаторы).

В четверг, 25 января, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно со Службой безопасности сообщили о подозрении шести участникам организованной преступной группы, завладевшей имуществом ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» на сумму более 80 млн грн. Об этом сообщают пресс-службы антикоррупционных органов.

По данным следствия, в августе 2017 года два депутата Одесского облсовета организовали схему завладения фонарями ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», из которых планировали построить большие по размеру и емкости баржи для использования в собственных коммерческих целях. Для реализации схемы они привлекли трех физических лиц и тогдашнего руководителя ЧАО «УДП», заключившего с подконтрольной депутатам компанией договора о передаче для фрахта 18 фонарей стоимостью около 44,3 млн грн. Когда же у директора ЧАО истек срок трудового контракта, организаторы схемы ввели в заблуждение новое руководство и заключили дополнительные соглашения о передаче еще 14 фонарей на сумму 38,35 млн грн.

В НАБУ добавили, что в дальнейшем 32 фонаря перегнали в Турецкую Республику, где их разобрали и построили из них 12 барж большей емкости. После этого организаторы преступления отбуксировали их в Украину и оформили на подконтрольные компании.

Среди участников преступления:

двое бывших депутатов Одесского облсовета (организаторы);

экскеровщик ЧАО «УДП»;

три физических лица.

Квалификация: ч. 5 ст. 191 (в редакции статьи, действующей на 12.06.2018), ч. 4 ст. 190 (в редакции статьи, действующей на 09.11.2018), ч. 3 ст. 209 (в редакции статьи, действующей до 28.04.2020).

Отмечается, что в рамках расследования НАБУ и САП нашли новые баржи и обеспечили их передачу в АРМА.

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