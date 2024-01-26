Зарабатывали почти 1 млн грн в месяц на подделке документов: разоблачили злоумышленников

Правоохранители ликвидировали межрегиональный канал подделки официальных документов.

Прокуроры сообщили о подозрении гражданина в изготовлении, хранении, приобретении, перевозке, пересылке, а также сбыту незаконно изготовленных, полученных или поддельных голографических защитных элементов.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, киевлянин организовал схему изготовления и сбыта фальшивых документов по всей территории Украины. В нелегальную деятельность он привлек еще 6 человек — жителей Харькова и Киевской области.

У дельцов можно было приобрести украинские и загранпаспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, справки о несудимости, виды на постоянное проживание, доверенности.

«Стоимость изготовления поддельных документов составляла от 350 до 2000 долларов США. К примеру, стать «украинцем» клиентам стоило 1200 долларов США. За месяц незаконных сделок прибыль достигала около 1 млн грн», - говорится в сообщении.

По местам жительства фигурантов правоохранители провели ряд санкционированных обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли печати и штампы, оборудование для подделки документов, фейковые документы.

Следствие продолжается. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении другим фигурантам уголовного производства.

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