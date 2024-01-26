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Заробляли майже 1 млн грн в місяць на підробці документів: викрили зловмисників

07:00, 26 січня 2024
Правоохоронці ліквідували міжрегіональний канал підробки офіційних документів.
Заробляли майже 1 млн грн в місяць на підробці документів: викрили зловмисників
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Прокурори повідомлено про підозру громадянину у виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні, а також збуті незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, киянин організував схему з виготовлення і збуту фальшивих документів по всій території України. До нелегальної діяльності він залучив ще 6 людей — мешканців Харкова та Київської області. 

У ділків можна було придбати українські та закордонні паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, довідки про несудимість, посвідки на постійне проживання, довіреності. 

«Вартість виготовлення підробних документів становила від 350 до 2000 доларів США. Наприклад, стати «українцем» клієнтам вартувало 1200 доларів США.  За місяць незаконних оборудок прибуток сягав близько 1 млн грн», - сказано у повідомленні. 

За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, під час яких виявили і вилучили печатки і штампи, устаткування для підробки документів, фейкові документи.

Слідство триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження.

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