Лікарям на тимчасово окупованій території Запорізької області заборонили користуватись соцмережами, — Центр нацспротиву

За порушення окупанти погрожують звільненням та притягненням до відповідальності.

Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти зазнають значних втрат на Мелітопольському напрямку, намагаючись наступати поблизу Роботиного. У зв’язку з цим цивільні лікарні на ТОТ Запорізької області переповнені російськими військовими. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Спецслужби побоюються витоку інформації про актуальний стан справ, тож вводять низку нових обмежень. Так, на цьому тижні цивільному персоналу лікарень було під підпис доведено розпорядження про заборону використання такого роду сервісів: YouTube, Facebook, Instagram та VPN.

Як повідомляється, за порушення таких обмежень погрожують звільненням та притягненням до відповідальності безпосереднього керівника.

Ще однією причиною такої заборони Центр спротиву називає мету загарбників максимально виокремити персонал з незалежного від окупантів інформаційного простору.

"Окупаційні адміністрації вбачають значну загрозу для свого існування в умовах відсутності тотального контролю над тим з яких джерел населення на даній території отримує інформацію", - зауважують в ЦНС.

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