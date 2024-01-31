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Врачам на временно оккупированной территории Запорожской области запретили пользоваться соцсетями, — Центр нацсопротивления

12:47, 31 января 2024
За нарушения оккупанты угрожают увольнением и привлечением к ответственности.
Врачам на временно оккупированной территории Запорожской области запретили пользоваться соцсетями, — Центр нацсопротивления
Фото: Центр нацсопротивления
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Российские оккупанты терпят значительные потери на Мелитопольском направлении, пытаясь наступать вблизи Роботиного. В связи с этим гражданские больницы на ТОТ Запорожской области переполнены российскими военными. Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Спецслужбы опасаются утечки информации об актуальном положении дел и вводят ряд новых ограничений. Так, на этой неделе гражданскому персоналу больниц было подписано распоряжение о запрете использования такого рода сервисов: YouTube, Facebook, Instagram и VPN.

Как сообщается, за нарушение таких ограничений угрожают увольнением и привлечением к ответственности непосредственного руководителя.

Еще одной причиной такого запрета Центр сопротивления называет цель захватчиков максимально выделить персонал из независимого от оккупантов информационного пространства.

"Оккупационные администрации видят значительную угрозу для своего существования в условиях отсутствия тотального контроля над тем из каких источников населения на данной территории получает информацию", - отмечают в ЦНС.

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