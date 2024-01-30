Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса Украины: «Должен быть баланс между стремлением законодателя и возможными негативными последствиями»

Ликвидация Хозяйственного кодекса Украины не решит возникшие в правоприменении вопросы, – председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

Документы для участия в конкурсе на должности дисциплинарных инспекторов можно подать до 14 февраля

У кандидатов возникли трудности с подтверждением уровня владения украинским и иностранным языками.

Парламент рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований по применению оружия работниками ГБР

Работникам Государственного бюро расследований разрешат применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие.

Желающих возглавить Службу дисциплинарных инспекторов пока нет – Высший совет правосудия

Для формирования Службы дисциплинарных инспекторов необходимо еще полгода, а срок подачи документов для кандидатов могут продлить.

Кабмин внес изменения в постановление об оплате труда чиновников местных государственных администраций

При установлении должностных окладов государственным служащим областных государственных администраций, где провели классификацию должностей государственной службы, может применяться дополнительный коэффициент повышения должностных окладов.

  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Ровенской области женщину, которая устроила ДТП, признали виновной в нарушении ПДД и оштрафовали: что решил апелляционный суд

21:27, 30 января 2024
Женщина обжаловала постановление местного суда о привлечении ее к административной ответственности.
В Ровенской области женщину, которая устроила ДТП, признали виновной в нарушении ПДД и оштрафовали: что решил апелляционный суд
иллюстративное фото: poltava.pl.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сентябре 2023 года в Ровно произошла авария. Оба транспортных средства получили механические повреждения, а виновница ДТП обжаловала постановление местного суда о привлечении его к административной ответственности в апелляционном порядке. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Ранок 14 вересня для обох водійок закінчився спілкуванням з працівниками патрульної поліції, які виїхали на оформлення автомобільної аварії. 

Правоохоронці склали схему ДТП, місця зіткнення, характеру пошкоджень транспортних засобів і механіки їх виникнення, відібрали пояснення в учасниць ДТП і разом із адміністративним протоколом про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, складеного на ім’я водійки автомобіля Ford, та фотоматеріалами з місця події скерували для розгляду до місцевого суду, який визнав її винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів, та стягнули штраф — 850 гривень.

24-рівнянка оскаржила рішення місцевого суду до Рівненського апеляційного суду. В апеляційній скарзі її адвокат зазначив, що його довірителька дотримувалась правил дорожнього руху, а ДТП виникла з вини водійки Chevrolet, яка під час перестроювання з правої смуги не надала переваги руху автомобілеві Ford, у зв’язку з чим і відбулося бокове зіткнення транспортних засобів.

Просив скасувати оскаржувану ухвалу, а провадження у справі закрити за відсутністю у діях його довірительки складу інкримінованого правопорушення.

Суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні апеляційної скарги.

Проаналізувавши й оцінивши докази, які містяться в матеріалах адміністративного провадження, апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду про те, що саме через порушення водійкою автомобіля Ford п. 2.3б (бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі), п.13.1 (водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримувати безпечної дистанції та безпечного інтервалу) Правил дорожнього руху України свідчать про вчинення нею адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді