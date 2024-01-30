В Ровенской области женщину, которая устроила ДТП, признали виновной в нарушении ПДД и оштрафовали: что решил апелляционный суд

Женщина обжаловала постановление местного суда о привлечении ее к административной ответственности.

иллюстративное фото: poltava.pl.ua

В сентябре 2023 года в Ровно произошла авария. Оба транспортных средства получили механические повреждения, а виновница ДТП обжаловала постановление местного суда о привлечении его к административной ответственности в апелляционном порядке. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Ранок 14 вересня для обох водійок закінчився спілкуванням з працівниками патрульної поліції, які виїхали на оформлення автомобільної аварії.

Правоохоронці склали схему ДТП, місця зіткнення, характеру пошкоджень транспортних засобів і механіки їх виникнення, відібрали пояснення в учасниць ДТП і разом із адміністративним протоколом про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, складеного на ім’я водійки автомобіля Ford, та фотоматеріалами з місця події скерували для розгляду до місцевого суду, який визнав її винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів, та стягнули штраф — 850 гривень.

24-рівнянка оскаржила рішення місцевого суду до Рівненського апеляційного суду. В апеляційній скарзі її адвокат зазначив, що його довірителька дотримувалась правил дорожнього руху, а ДТП виникла з вини водійки Chevrolet, яка під час перестроювання з правої смуги не надала переваги руху автомобілеві Ford, у зв’язку з чим і відбулося бокове зіткнення транспортних засобів.

Просив скасувати оскаржувану ухвалу, а провадження у справі закрити за відсутністю у діях його довірительки складу інкримінованого правопорушення.

Суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні апеляційної скарги.

Проаналізувавши й оцінивши докази, які містяться в матеріалах адміністративного провадження, апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду про те, що саме через порушення водійкою автомобіля Ford п. 2.3б (бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі), п.13.1 (водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримувати безпечної дистанції та безпечного інтервалу) Правил дорожнього руху України свідчать про вчинення нею адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП.

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