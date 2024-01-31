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  1. В Украине

Мужчина, который взорвал гранату в столичном парке Киото, предстал перед судом

07:00, 31 января 2024
В Киев злоумышленник бросил в сторону людей осколочную гранату Ф-1.
Мужчина, который взорвал гранату в столичном парке Киото, предстал перед судом
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В Киеве судом объявлен обвинительный приговор 39-летнему мужчине по обвинению в покушении на умышленное убийство пяти человек, совершенном опасным для их жизни способом, по хулиганским мотивам, причинении тяжких телесных повреждений и ношении, приобретении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в апреле 2018 года обвиняемый, находясь на территории парка «Киото» рядом с незнакомой ему компанией из 5 человек, по хулиганским мотивам достал осколочную гранату Ф-1, привел ее в действие и бросил в сторону людей.

В результате произошел взрыв с образованием осколков, разлетевшихся в разные стороны и нанесших потерпевшим телесные повреждения.

«По совокупности доказательств стороны обвинения мужчина признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 10 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Киевщине перед судом предстал мужчина, который пытался взорвать гранатой знакомого.

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