В Италии бывший офицер получил 29 лет тюрьмы за шпионаж в пользу рф

Итальянца поймали на передаче секретных документов сотрудникам российского посольства.

Военный апелляционный суд Рима огласил приговор бывшему офицеру военно-морского флота Италии Вальтеру Биоту. Он получил 29 лет лишения свободы по делу о шпионаже в пользу рф. Об этом сообщает ANSA.

Осужденный получил срок в год меньше, чем он получил в суде первой инстанции. Биота признали виновным в шпионаже на рф и взяточничестве. Итальянца поймали на передаче секретных документов сотрудникам российского посольства.

В марте 2023 года бывший офицер получил 30 лет за решеткой. Тогда прокуроры представили судьям изображения, на которых Биот фотографирует на мобильном телефоне документы и экран компьютера.

Следствием выяснилось, что некоторые из 19 документов имели «высокий уровень секретности для НАТО, а один был вполне секретным».

В 2021 году Италия выслала двух сотрудников российского посольства по этому делу.

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