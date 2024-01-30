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  1. В Украине

Оккупант, который на Черниговщине расстрелял украинского военнопленного, получил пожизненное заключение

23:55, 30 января 2024
Российский командир вместе с другими российскими оккупантами также издевались над местными жителями.
Оккупант, который на Черниговщине расстрелял украинского военнопленного, получил пожизненное заключение
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что суд признал виновным 30-летнего российского командира, уроженца Кемеровской области, на псевдо Магнит в умышленном убийстве и жестоком обращении с гражданскими. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в марте 2022 года во время оккупации села Лукашевка российские военные ворвались в дом местных жителей, скрывавших украинского военного. Они схватили мужчину и повели в свой штаб.

После избиения и не получив желаемой информации о расположении войск, офицер 74 отдельной гвардейской мотострелковой бригады из рф на псевдо Магнит расстрелял пленного и бросил его тело под свою технику.

Кроме того, вместе с другими российскими оккупантами издевались над местными жителями: угрожали убийством, имитировали казни потерпевших выстрелами над их головами.

«На основании собранных доказательств Черниговский районный суд признал виновным офицера бригады вооруженных сил рф в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. За совершение умышленного убийства и жестокое обращение с гражданскими он заочно приговорен к пожизненному лишению свободы», - сказано в сообщении.

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