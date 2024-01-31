Куда нужно перечислять военный сбор крупным плательщикам: напоминание ГНС

Юрлицо перечисляет военный сбор в государственный бюджет на соответствующие счета, открытые в органах Госказначейства для Центрального межрегионального управления.

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Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, куда нужно перечислять военный сбор крупным плательщикам.

Так, согласно пп. 168.4.1 НКУ налог, удержанный с доходов резидентов и нерезидентов, засчитывается в соответствующие бюджеты согласно Бюджетному кодексу Украины.

Норма пп. 168.4.3 НКУ регламентирует порядок перечисления налога за обособленные подразделения в соответствующий местный бюджет, а поскольку военный сбор полностью засчитывается в государственный бюджет, то указанная норма для военного сбора не применима.

Таким образом, юридическое лицо перечисляет военный сбор в государственный бюджет на соответствующие счета, открытые в органах Государственного казначейства Украины для Центрального межрегионального управления (код органа ГНС 3100).

Реквизиты счета для уплаты военного сбора налогоплательщиками, состоящими по основному месту учета в Центральном межрегиональном управлении:

Банк получателя: Казначейство Украины (эл. адм. подат.)

Получатель средств: ГУК в г.Киеве/г.Киев/11011000

Код получателя: 37993783

Счет получателя: UА738999980313030063099026001

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