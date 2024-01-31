Сдавала в аренду несуществующие дома и коттеджи в Карпатах: мошенники объявили о подозрении

Для заказа места отдыха женщина требовала внести предоплату от 2000 гривен.

Фото: thepage.ua

Полиция сообщила о подозрении 25-летней львовянке, которая обманула более 60 человек, предлагая аренду домов и коттеджей в Карпатах. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Так, женщина размещала объявление о сдаче жилья для отдыха в Карпатах на разных сайтах.

«Для заказа места для отдыха женщина требовала оплатить стоимость жилья за одни-два дня вперед. Следовательно, предоплата составляла от 2000 гривен. Были и те, кто рассчитывался сразу за весь отдых», – говорится в сообщении.

После получения средств женщина выключала телефон, блокировала абонентов или продолжала общение и даже посылала «гостям» геолокацию коттеджа.

Однако когда люди приезжали на это место, они видели, что такого дома не существует, а телефон «арендодательницы» был вне зоны.

Женщине объявили о подозрении по статье «Мошенничество», но мера наказания пока неизвестна. Продолжается досудебное расследование.

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