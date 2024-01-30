В Черкасской области будут судить мужчину, который палкой избил старосту общины

Инцидент произошел вблизи административного здания старостинского округа.

В Черкасской области в суд направили обвинительный акт в отношении мужчины, который избил старосту одной из территориальных общин Черкасского района.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в ноябре 2023 года в одном из сел Черкасского района, вблизи административного здания старостинского округа, на почве личных неприязненных отношений между двумя мужчинами возник конфликт.

В ходе ссоры 33-летний житель одного из сел Черкасского района нанес 63-летнему старости несколько ударов руками по голове, а затем палкой.

«В результате противоправных действий злоумышленника мужчина получил телесные повреждения средней тяжести и в дальнейшем был госпитализирован», - пишут в прокуратуре.

В ведомстве добавляют, что мужчине грозит наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Сумской области мужчина с сообщниками пытал, а затем утопил своего знакомого.

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