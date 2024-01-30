Украина значительно улучшила свой показатель в Индексе восприятия коррупции, — Анастасия Радина

Глава Комитета по антикоррупционной политике Анастасия Радина: Устойчивый рост Украины в Индексе восприятия коррупции показывает, что, несмотря на вызовы/коррупционные скандалы, мы имеем прогресс в борьбе с коррупцией.

Глава Комитета по предотвращению и противодействию коррупции Анастасия Радина заявила, что Украина значительно улучшила свой показатель в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index). По ее словам, весомым фактором продвижения стали принятые антикоррупционные законы.

«+11 пунктов за 10 лет – таков прогресс Украины с 2013 по 2023 годы. Мы занимаем 104 место из 180 стран в рейтинге. За последние 3 года мы вторично делаем скачок сразу на 3 пункта вверх в Индексе (в 2020 и в 2023) – и это очень значимый рост по методологии исследования. Здесь я хочу поблагодарить коллег из нашего антикоррупционного Комитета и парламента в целом - принятые нами антикоррупционные законы стали весомым фактором в росте Украины в рейтинге на +6 пунктов с 2019 года», - сказала Радина.

По ее словам, пока показатель Украины соизмерим с другими странами-кандидатами на вступление в ЕС, но предстоит еще достаточно работы.

«Устойчивый рост Украины в Индексе восприятия коррупции показывает, что, несмотря на вызовы/коррупционные скандалы вчера или завтра, мы имеем прогресс в борьбе с коррупцией. Как и выздоровление от тяжелой болезни, социальный прогресс происходит не так быстро, как хотелось бы - и все же мы имеем положительную динамику», - подчеркнула Радина.

Она сообщила, что на повестке дня Украины еще много задач: перезагрузка БЭБ; отмена формальных процессуальных препятствий для привлечения к ответственности за коррупцию и не только; прозрачные оборонные закупки и закупки услуг по строительству и т.д. И сейчас идет работа по всем направлениям, добавила Радина.

Напомним, ранее Анастасия Радина прокомментировала коррупционные риски законопроекта о мобилизации.

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