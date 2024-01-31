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  1. В мире

У 50 тысяч автомобилей Toyota нашли серьезные проблемы с подушкой безопасности: что известно

07:19, 31 января 2024
Сейчас известно о 30 смертях в мире и сотнях ранений, связанных с надувными подушками Takata в авто разных автопроизводителей.
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Японский автопроизводитель Toyota призвал владельцев 50 тысяч автомобилей в Соединенных Штатах Америки немедленно отдать их в ремонт. Об этом сообщает Reuters.

Причина — возможные проблемы с подушкой безопасности.

Указано, что Toyota выпустила рекомендацию «Не садитесь за руль» для некоторых моделей Corolla 2003-2004 модельного года, Corolla Matrix 2003-2004 и RAV4 2004-2005 годов с подушками безопасности Takata, поскольку они имеют риск взрыва, который может привести к летальным случаям.

Сейчас с 2009 года известно о 30 смертях в мире, среди которых 26 в США, и сотни ранений, связанных с надувными подушками Takata в авто разных автопроизводителей.

Всего за последние десять лет в США более 20 автопроизводителей отозвали более 67 миллионов подушек безопасности Takata.

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