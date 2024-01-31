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  1. У світі

У 50 тисяч автомобілів Toyota знайшли серйозні проблеми з подушкою безпеки: що відомо

07:19, 31 січня 2024
Наразі відомо про 30 смертей у світі та сотні поранень, пов’язаних з надувними подушками Takata в авто різних автовиробників.
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Японський автовиробник Toyota закликав власників 50 тисяч автомобілів у Сполучених Штатах Америки негайно віддати їх у ремонт. Про це повідомляє Reuters

Причина — ймовірні проблеми з подушкою безпеки.

Вказано, що Toyota випустила рекомендацію «Не сідайте за кермо» для деяких моделей Corolla 2003-2004 модельного року, Corolla Matrix 2003-2004 та RAV4 2004-2005 років з подушками безпеки Takata, оскільки вони мають ризик вибуху, який може призвести до летальних випадків. 

Наразі з 2009 року відомо про 30 смертей у світі, серед яких 26 у США, та сотні поранень, пов’язаних з надувними подушками Takata в авто різних автовиробників. 

Загалом за останні десять років у США більш ніж 20 автовиробників відкликали понад 67 мільйонів подушок безпеки Takata. 

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