Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Документи для участі у конкурсі на посади дисциплінарних інспекторів можна подати до 14 лютого

У кандидатів виникли труднощі з підтвердженням рівня володіння українською та іноземною мовами.

Парламент розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо застосування зброї працівниками ДБР

Працівникам Державного бюро розслідувань дозволять застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

Бажаючих очолити Службу дисциплінарних інспекторів поки що немає – Вища рада правосуддя

Для формування Служби дисциплінарних інспекторів необхідно ще півроку, а строк подання документів для кандидатів можуть продовжити

Кабмін вніс зміни до постанови про оплату праці чиновників місцевих державних адміністрацій

Під час встановлення посадових окладів державним службовцям обласних державних адміністрацій, які провели класифікацію посад державної служби, може застосовуватися додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів.

Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу України: «Має бути баланс між прагненням законодавця і можливими негативними наслідками»

Ліквідація Господарського кодексу України не вирішить питання, які постали у правозастосуванні, – голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач.

  1. В Україні

Україна значно покращила свій показник в Індексі сприйняття корупції, — Анастасія Радіна

17:49, 30 січня 2024
Голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна: Стале зростання України в Індексі сприйняття корупції показує, що, попри виклики/корупційні скандали, ми маємо прогрес у боротьбі з корупцією.
Україна значно покращила свій показник в Індексі сприйняття корупції, — Анастасія Радіна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету з питань запобігання та протидії корупції Анастасія Радіна заявила, що Україна значно покращила свій показник в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index). За її словами, вагомим фактором просування стали ухвалені антикорупційні закони.

«+11 пунктів за 10 років – таким є прогрес України із 2013 по 2023 роки. Наразі ми обіймаємо 104 місце із 180 країн у рейтингу. За останні 3 роки ми вдруге робимо стрибок одразу на 3 пункти вгору в Індексі ( у 2020 і у 2023) – і це дуже значуще зростання за методологією дослідження. Тут я хочу подякувати колегам із нашого антикорупційного Комітету та парламенту загалом - ухвалені нами антикорупційні закони стали вагомим фактором у зростанні України у рейтингу на +6 пунктів із 2019 року», — сказала Радіна.

За її словами, наразі показник України співмірний з іншими країнами-кандидатами на вступ до ЄС, але попереду ще достатньо роботи.

«Стале зростання України в Індексі сприйняття корупції показує, що, попри виклики/корупційні скандали вчора чи завтра, ми маємо прогрес у боротьбі з корупцією. Як і одужання від тяжкої хвороби, соціальний прогрес відбувається не так швидко, як би хотілося - і все ж ми маємо позитивну динаміку», - наголосила Радіна.

Вона повідомила, що на порядку денному України ще багато завдань: перезавантаження БЕБ; скасування формальних процесуальних перешкод для притягнення до відповідальності за корупцію і не тільки; прозорі оборонні закупівлі та закупівлі послуг із будівництва тощо. І зараз триває робота за всіма напрямами, додала Радіна.

Нагадаємо, раніше Анастасія Радіна прокоментувала корупційні ризики законопроекту про мобілізацію. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсінайважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді