Україна значно покращила свій показник в Індексі сприйняття корупції, — Анастасія Радіна

Голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна: Стале зростання України в Індексі сприйняття корупції показує, що, попри виклики/корупційні скандали, ми маємо прогрес у боротьбі з корупцією.

Голова Комітету з питань запобігання та протидії корупції Анастасія Радіна заявила, що Україна значно покращила свій показник в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index). За її словами, вагомим фактором просування стали ухвалені антикорупційні закони.

«+11 пунктів за 10 років – таким є прогрес України із 2013 по 2023 роки. Наразі ми обіймаємо 104 місце із 180 країн у рейтингу. За останні 3 роки ми вдруге робимо стрибок одразу на 3 пункти вгору в Індексі ( у 2020 і у 2023) – і це дуже значуще зростання за методологією дослідження. Тут я хочу подякувати колегам із нашого антикорупційного Комітету та парламенту загалом - ухвалені нами антикорупційні закони стали вагомим фактором у зростанні України у рейтингу на +6 пунктів із 2019 року», — сказала Радіна.

За її словами, наразі показник України співмірний з іншими країнами-кандидатами на вступ до ЄС, але попереду ще достатньо роботи.

«Стале зростання України в Індексі сприйняття корупції показує, що, попри виклики/корупційні скандали вчора чи завтра, ми маємо прогрес у боротьбі з корупцією. Як і одужання від тяжкої хвороби, соціальний прогрес відбувається не так швидко, як би хотілося - і все ж ми маємо позитивну динаміку», - наголосила Радіна.

Вона повідомила, що на порядку денному України ще багато завдань: перезавантаження БЕБ; скасування формальних процесуальних перешкод для притягнення до відповідальності за корупцію і не тільки; прозорі оборонні закупівлі та закупівлі послуг із будівництва тощо. І зараз триває робота за всіма напрямами, додала Радіна.

Нагадаємо, раніше Анастасія Радіна прокоментувала корупційні ризики законопроекту про мобілізацію.

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