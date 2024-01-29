В Сумской области мужчина с сообщниками пытал, а затем утопил своего знакомого: суд вынес приговор

Между мужчинами произошел конфликт, закончившийся убийством.

В Сумской области 38-летний мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы. По данным следствия, он вместе с тремя сообщниками пытал и лишил жизни знакомого, сбросив в воду. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

«В местный житель пришли четверо знакомых, среди которых был один малолетний, еще один – несовершеннолетний. При совместном употреблении алкоголя между владельцем дома и присутствующими возник словесный спор из-за средств, которые он якобы виноват одному из них. Хозяина сначала сильно избили, после чего долго пытали, требуя, чтобы он написал расписку о передаче нападающим право распоряжаться мопедом. Потерпевший отказался, после чего ему снова начали наносить удары, от которых он потерял сознание», - говорится в сообщении.

По данным следствия, далее нападавшие забрали из дома ценные вещи, пострадавшего положили в багажник и несколько часов возили в лесополосу, а затем на кладбище. Когда потерпевший уже не мог говорить, его отвезли в водоем и сбросили в воду. Согласно заключению медиков, смерть 43-летнего мужчины наступила в результате механической асфиксии, обусловленной утоплением в воде.

38-летний обвиняемый признал свою вину. По приговору суда он приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Относительно второго подельника осужденного, которому на момент совершения преступления было 17 лет, продолжается судебное разбирательство. К третьему сообщнику, которому было 13 лет, применены принудительные меры воспитательного характера. В отношении четвёртого сообщника уголовное производство закрыто в связи с его смертью.

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