Белый дом и Сенат близки к компромиссу по заключению соглашения об охране границы с Мексикой, — СМИ

Законопроект призван сократить беспрецедентный уровень нелегальных переходов, зафиксированный на южной границе за последние три года.

Двухпартийная группа законодателей в Конгрессе Соединенных Штатов Америки близка к заключению соглашения с администрацией президента Джо Байдена. Соглашение предусматривает введение новых радикальных мер пограничного контроля, включая право прекращать рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища при резком увеличении количества мигрантов. Об этом сообщает CBS News.

Так, после нескольких недель переговоров за закрытыми дверями Белый дом и трио сенаторов могут представить соглашение уже на этой неделе.

Законопроект призван сократить беспрецедентный уровень нелегальных переходов, зафиксированный на южной границе за последние три года.

В то время как сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд, сенатор-демократ Крис Мерфи и независимый сенатор Кирстен Синема близки к окончательному согласованию компромисса с Белым домом, любое двухпартийное иммиграционное предложение столкнется с нелегкой борьбой в Палате представителей США. консервативные законодатели настаивают на еще более строгих изменениях в системе предоставления убежища.

Разногласия среди законодателей-республиканцев относительно того, стоит ли поддерживать соглашение с Байденом о границе, также усилились после того, как бывший президент Дональд Трамп выступил против него.

Ранее стало известно, что в Конгрессе согласовали текст соглашения по границе США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине.

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