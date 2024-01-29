«Болезнь Х» может стать в 20 раз смертоноснее коронавируса: инфекционист рассказала о новой мировой угрозе

Специалистами обсуждается целый ряд возможных возбудителей, в том числе пандемический вариант гриппа и птичий грипп, но пока нет никаких четких возбудителей.

Мир готовится к новой пандемии из-за загадочной «болезни Х». По прогнозам ВОЗ, неизвестное заболевание может быть в 20 раз опаснее коронавируса. Об этом рассказала врач-инфекционист, профессор Ольга Голубовская, передает «ТСН».

Медики сейчас обсуждают ряд возможных возбудителей, среди которых пандемический вариант гриппа и птичий грипп.

«Болезнь Х» – это собирательное понятие. Таким названием обозначен возбудитель, который гипотетически может вызвать новую пандемию. Специалистами обсуждается целый ряд возможных возбудителей, в том числе пандемический вариант гриппа и птичий грипп. Но пока нет четких возбудителей, они неизвестны», – отметила Голубовская.

Врач напомнила, что в 2018 году также было предупреждение о новой пандемии, и после этого мир получил вирус SARS-CoV-2.

«Как будет в этот раз – никто не знает. В 2021 году на Всемирной ассамблее здравоохранения нас предупредили, что миру угрожает новая пандемия, ее возникновение – дело времени. Сейчас эта тема снова обсуждается и звучат предупреждения от специалистов. Но никаких возбудителей пока нет – все на уровне теорий и обсуждений», – рассказала она.

При этом она подтвердила, что «болезнь Х» в 20 раз будет смертоноснее COVID-19: «Специалисты именно так и говорят, что мир ждет новой пандемии, которая будет более смертоносной, чем COVID-19. А коронавирус был действительно очень страшной болезнью, унесшей много жизней. Но, на самом деле, это не самое страшное, что было с человеческой популяцией».

В то же время, Голубовская отметила, что никто не знает, когда «болезнь Х» станет реальностью, «ибо это абсолютно непредсказуемая вещь».

«Вообще мы живем в таком мире, где биологические угрозы вполне реальны. На всемирных конгрессах по биологической безопасности выступают ключевые мировые фигуры, отмечая, что уникальные возможности секвенирования генома делают биологические угрозы для людей чрезвычайно реальными. Повлиять на это мы, к сожалению, никак не можем. Поэтому должны готовиться», – сказала врач.

По ее словам, эпидемиологи должны быть готовы «по своему профилю, чтобы больных было как можно меньше», а клинические врачи – «спасать уже больных людей, чтобы они своевременно получали терапию». Работа государства должна быть направлена на повышение уровня осведомленности общества, добавила Голубовская.

«Когда произошла вспышка коронавируса – нам наконец-то вернули главных санитарных врачей и возобновили подготовку эпидемиологов. Поэтому сейчас ситуация несколько лучше, чем в 2019 году, хотя еще далека от совершенства. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Ведь коронавирус мы прошли не с самым плохим результатом, несмотря на всю разруху в системе. По крайней мере, без столь страшной госпитальной летальности, которая была во многих развитых странах мира. Поэтому думаю, что в случае возникновения новой пандемии, наши специалисты на местах будут, как всегда, все вытаскивать на собственных плечах», – считает врач-инфекционист.

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