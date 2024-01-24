«Хвороба Х» – у МОЗ пояснили, що це таке та як Україна готується до потенційної загрози

Хвороба Х – це потенційна загроза, яку вчені всього світу спільно намагаються завчасно спрогнозувати.

Джерело фото: CDC / Unsplash

Багато хто уже чув термін «хвороба Х» і навіть подумали, що світ знову зіткнувся з новою загрозою. Однак, у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що це не так.

Хвороба Х – це потенційна загроза, яку вчені всього світу спільно намагаються завчасно спрогнозувати, щоб миттєво застосувати всі наявні ресурси для збереження найголовнішого - життя людей.

Свого часу пандемія COVID-19 також була хворобою Х. Кожна країна зробила висновки щодо своїх систем охорони здоров’я і важливості міжнародної співпраці, обміну даними, технологіями й інноваціями.

«Україна є частиною глобального механізму. Політична та галузева співпраця — це те, що дозволяє нам всім підготуватися якомога краще. Зокрема, йдеться про оперативну розробку високоякісних діагностичних, терапевтичних засобів та вакцин. Зараз мова йде про 100 днів на випадок наступної епідемії», – зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Міністр наголосив, що є три компоненти, які свідчать про готовність системи охорони здоров’я до викликів будь-яких епідемій:

люди (кадровий потенціал),

сильна лабораторна мережа, яка працює за міжнародними стандартами;

глобальне партнерство.

Україна розвиває кожну з них.

Що стосується розвитку кадрового потенціалу, то за останні 5 років 167 українських фахівців пройшли міжнародні навчання з польової епідеміології. Кожного року кількість інтернів, які вступають на спеціальність «Eпідеміологія», збільшується. У 2020 році – 14 інтернів, у 2022 – 70 осіб, зазначає Ляшко.

Одна із найбільших глобальних загроз людства наразі — стійкість до антибіотиків. Тобто коли існуючі ліки перестають діяти. У 2019 році майже 5 мільйонів смертей були пов'язані з антибіотикорезистентністю, більше мільйона смертей були безпосередньо спричинені нею. Щоб протистояти цій загрозі, лише за останні 2,5 роки кількість бактеріологічних лабораторій збільшилась в Україні вдвічі — з 37 до 69, посилено дозорний епіднагляд за антимікробною резистентністю (зокрема у поранених під час війни).

Крім того, за словами Ляшка, МОЗ тісно співпрацює з ВООЗ, Центрами контролю та профілактики хвороб Європи та США, Управлінням Єврокомісії з питань готовності до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та реагування на них (HERA).

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