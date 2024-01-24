Хто із ВПО отримуватиме допомогу після 1 лютого, – розповіли у Мінсоцполітики

У 2024 році зміняться виплати допомоги ВПО.

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З 1 лютого 2024 року пенсіонерам, які є внутрішньо переміщеними особами, точно продовжать виплачувати компенсацію за проживання. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю виданню «Подробиці».

«Точно ми продовжуємо оплату пенсіонерам, бо розуміємо, що для них це основне джерело підтримки і їхнього проживання», - зазначила вона. Міністр також відзначила, що у випадку людей з інвалідністю враховуватимуть «всі можливі опції, щоб зберегти їхню підтримку».

Жолнович нагадала, що міністерство внесло зміни до постанови про виплату внутрішньо переміщеним особам, в яких суттєво пом'якшено критерії. Це враховано особливо у тих регіонах, де особи, які потребують підтримки, найбільше проживають, зокрема у Запоріжжі та Миколаєві. Зміни передбачають, що у випадку відсутності очного навчання один з членів домогосподарства може бути задіяний у вихованні дітей. Цей критерій враховано у розрахунках, забезпечуючи гнучкість для сімей із чотирма особами, де один член зобов'язаний працювати, а інший може доглядати за дітьми, якщо це необхідно.

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