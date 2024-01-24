Примусова евакуація родин із дітьми з Донеччини: перелік населених пунктів розширили

З окремих населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад планується вивезти 72 дитини.

ілюстративне фото УНІАН

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В окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні ми ухвалили рішення розпочати примусову евакуацію дітей в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад. Зараз там досі знаходяться 72 дитини", - зазначив Філашкін.

У частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще з квітня минулого року.

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