Принудительная эвакуация семей с детьми из Донбасса: перечень населенных пунктов расширили

Из отдельных населенных пунктов Марьинской и Очеретинской общин планируется вывезти 72 ребенка.

иллюстративное фото УНИАН

В отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня мы приняли решение начать принудительную эвакуацию детей в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин. Сейчас там до сих пор находятся 72 ребенка", - отметил Филашкин.

В части прифронтовых общин Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов принудительная эвакуация продолжается с апреля прошлого года.

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