Кто из ВПЛ будет получать помощь после 1 февраля, – рассказали в Минсоцполитики

В 2024 году изменятся выплаты помощи ВПЛ.

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С 1 февраля 2024 года пенсионерам, которые являются внутренне перемещенными лицами, точно продолжат выплачивать компенсацию за проживание. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью изданию "Подробности".

"Точно мы продолжаем оплату пенсионерам, потому что понимаем, что для них это основной источник поддержки и их проживания", - отметила она. Министр также отметила, что в случае людей с инвалидностью будут учитывать "все возможные опции, чтобы сохранить их поддержку".

Жолнович напомнила, что министерство внесло изменения в постановление о выплате внутренне перемещенным лицам, в которых существенно смягчены критерии. Это учтено особенно в тех регионах, где лица, нуждающиеся в поддержке, больше всего проживают, в частности в Запорожье и Николаеве. Изменения предусматривают, что в случае отсутствия очного обучения один из членов домохозяйства может быть задействован в воспитании детей. Этот критерий учтен в расчетах, обеспечивая гибкость для семей с четырьмя лицами, где один член обязан работать, а другой может ухаживать за детьми, если это необходимо.

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