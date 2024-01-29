«Хвороба Х» може стати в 20 разів смертоноснішою за коронавірус: інфекціоністка розповіла про нову світову загрозу

Спеціалістами обговорюється ціла низка можливих збудників, у тому числі, пандемічний варіант грипу та пташиний грип, але поки немає ніяких чітких збудників.

Cвіт готується до нової пандемії через загадкову «хворобу Х». За прогнозами ВООЗ, невідоме захворювання може бути у 20 разів небезпечнішим, ніж коронавірус. Про це розповіла лікарка-інфекціоністка, професорка Ольга Голубовська, передає «ТСН».

Медики наразі обговорюють низку можливих збудників, серед яких – пандемічний варіант грипу та пташиний грип.

«Хвороба Х» – це збірне поняття. Такою назвою позначено збудник, який гіпотетично може викликати нову пандемію. Спеціалістами обговорюється ціла низка можливих збудників, у тому числі, пандемічний варіант грипу та пташиний грип. Але поки немає ніяких чітких збудників, вони невідомі», – зазначила Голубовська.

Лікар нагадала, що 2018 року також було попередження про нову пандемію і після цього світ отримав вірус SARS-CoV-2.

«Як буде цього разу – ніхто не знає. 2021 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я нас попередили, що світу загрожує нова пандемія, її виникнення – лише справа часу. Зараз ця тема знову обговорюється та лунають попередження від фахівців. Але ніяких збудників поки немає – все лише на рівні теорій та обговорень», – розповіла вона.

При цьому вона підтвердила, що «хвороба Х» у 20 разів буде смертоноснішою за COVID-19: «Фахівці саме так і кажуть, що світ чекає на нову пандемію, яка буде більш смертоносною ніж COVID-19. А коронавірус був дійсно дуже страшною хворобою, яка забрала багато життів. Але, насправді, це не найстрашніше, що вже було з людською популяцією».

Водночас Голубовська зазначила, що ніхто не знає, коли «хвороба Х» стане реальністю, «бо це абсолютно непередбачувана річ».

«Взагалі, ми живемо у такому світі, де біологічні загрози цілком реальні. На всесвітніх конгресах з біологічної безпеки виступають ключові світові фігури, вони зазначають, що унікальні можливості секвенування геному роблять біологічні загрози для людей надзвичайно реальними. Вплинути на це ми, на жаль, ніяк не можемо. Тому маємо готуватися», – сказала лікарка.

За її словами, епідеміологи мають бути готові «по своєму профілю, щоб хворих було якомога менше», а клінічні лікарі – «рятувати вже хворих людей, аби вони своєчасно отримували терапію». Робота ж держави має бути спрямована на підвищення рівня обізнаності суспільства, додала Голубовська.

«Коли стався спалах коронавірусу – нам нарешті повернули головних санітарних лікарів та відновили підготовку епідеміологів. Тому наразі ситуація дещо краща, ніж була 2019 року, хоча ще далека від досконалості. Тому сподіваюсь, все буде добре. Адже коронавірус ми пройшли не з найгіршим результатом, незважаючи на усю розруху в системі. Принаймні, без такої страшної госпітальної летальності, яка була в багатьох розвинених країнах світу. Тому, думаю, що в разі виникнення нової пандемії, наші спеціалісти на місцях будуть, як завжди, все витягувати на власних плечах», – вважає лікарка-інфекціоністка.

Раніше у МОЗ пояснили, що таке «хвороба Х» та як Україна готується до потенційної загрози.

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