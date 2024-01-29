Реєстрація місця проживання: до кого звертатись та як оформити

Державна міграційна служба України роз’яснила, як оформити реєстрацію місця проживання.
Реєстрацією місця проживання громадян займаються виключно органи місцевого самоврядування відповідно до Постанови від 07.02.2022 №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад».
Потрібний орган реєстрації з легкістю можна знайти за допомогою електронного сервісу на сайті Державної міграційної служби України або звернутися до органу місцевого самоврядування.
Крім того, для зручності громадян Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ України, Державною міграційною службою та Міністерством юстиції України розроблено послугу, завдяки якій через застосунок Дія можна змінити місце реєстрації онлайн.
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