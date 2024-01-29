Реєстрація місця проживання: до кого звертатись та як оформити

Реєстрацією місця проживання громадян займаються виключно органи місцевого самоврядування.

Державна міграційна служба України роз’яснила, як оформити реєстрацію місця проживання.

Реєстрацією місця проживання громадян займаються виключно органи місцевого самоврядування відповідно до Постанови від 07.02.2022 №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад».

Потрібний орган реєстрації з легкістю можна знайти за допомогою електронного сервісу на сайті Державної міграційної служби України або звернутися до органу місцевого самоврядування.

Крім того, для зручності громадян Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ України, Державною міграційною службою та Міністерством юстиції України розроблено послугу, завдяки якій через застосунок Дія можна змінити місце реєстрації онлайн.

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