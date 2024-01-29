Регистрация места проживания: к кому обращаться и как оформить

Регистрацией места жительства граждан занимаются исключительно органы местного самоуправления.

Государственная миграционная служба Украины объяснила, как оформить регистрацию места жительства.

Регистрацией места жительства граждан занимаются исключительно органы местного самоуправления в соответствии с Постановлением от 07.02.2022 №265 «Некоторые вопросы декларирования и регистрации места жительства и ведения реестров территориальных общин».

Необходимый орган регистрации с легкостью можно найти с помощью электронного сервиса на сайте Государственной миграционной службы Украины или обратиться в орган местного самоуправления.

Кроме того, для удобства граждан Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел Украины, Государственной миграционной службой и Министерством юстиции Украины разработана услуга, благодаря которой через приложение Дія можно изменить место регистрации онлайн.

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