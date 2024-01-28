Крупнейший в мире круизный лайнер отправился в первый рейс: экологи бьют тревогу

Корабль работает на природном газе, что вызывает беспокойство экологов из-за утечки метана.

Фото: Icon of the Seas Х / Royal Caribbean Group

В субботу, 27 января, крупнейший в мире круизный лайнер Icon of the Seas американской компании Royal Caribbean отправился в свой первый рейс из порта в Майами. Об этом сообщает BBC.

Корабль работает на природном газе, что вызывает беспокойство экологов из-за утечки метана.

Так, лайнер отправится в семидневное путешествие по островам в тропиках. Большой Icon of the Seas имеет длину 365 метров и высоту почти 50 метров.

Лайнер имеет 20 палуб и рассчитан на 7600 пассажиров и 2350 членов экипажа. На палубах, разделенных на 8 секций, расположено более 40 ресторанов, баров и лаундж-зон, 7 бассейнов, 6 водных горок, каток и даже театр. Стоимость билетов на лайнер стартует от 200 тысяч гривен.

Строительство гигантского корабля проходило в Финляндии и обошлось в 2 миллиарда долларов.

В то же время директор морской программы Международного совета по чистому транспорту (ICCT) Брайан Комер утверждает, что Icon of the Seas – это шаг в неправильном направлении. По словам экологов, в течение путешествия судно продуцирует огромное количество выбросов парниковых газов.

«По нашим оценкам, использование сжиженного природного газа как судового топлива производит на 120% больше выбросов парниковых газов, чем судовой газойль», – заявил Комер.

Отмечается, что круизные лайнеры, работающие на сжиженном газе, часто выбрасывают прямо в атмосферу. Эти выбросы содержат метан, что усиливает парниковый эффект гораздо сильнее углекислого газа. Поэтому уже сейчас строятся грузовые суда, работающие на метаноле, который считается гораздо более экологичным.

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