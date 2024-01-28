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  1. В Украине

В Сумской области российский обстрел убил последнего жителя села Степок, не желавшего уезжать

20:19, 28 января 2024
60-летний мужчина был последним жителем села, все остальные эвакуировались.
В Сумской области российский обстрел убил последнего жителя села Степок, не желавшего уезжать
Фото: suspilne.media
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В Сумской области российские обстрелы убили последнего жителя села Степок. Снаряд попал в комнату, где находился 60-летний Александр Николаевич. О гибели отца сообщил сын Руслан, передает Суспільне.

Смерть также была подтверждена в Краснопольском поселковом совете и Службе безопасности Украины.

Как известно, село Степок расположено недалеко от границы со страной-террористом, рядом с гуманитарным переходом «Покровка-Колотыловка».

По словам сына погибшего, его отец был последним жителем села, все остальные эвакуировались. Муж уезжать не захотел.

«В среду 24 января мои друзья поехали посмотреть, отца навестить. Так и увидели, что было прямое попадание. Я сам в шоке. Света уже не было, оккупанты били каждый день, мы ему генератор и аккумулятор купили и он там жил. Была у него кобыла, собака, куры.

Сейчас жду маму и сестру, чтобы похоронить отца», – рассказал сын.

Как отметила секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта, неизвестно, когда именно мужчина погиб.

«Информация поступила на этой неделе. Это было прямое попадание в дом. Ориентировочно погиб в минувшие выходные, возможно, это был понедельник до конца еще неизвестно», – говорит она.

Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: suspilne.media

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