Под Киевом двое малолетних сестер отравились угарным газом: подробности

Задымление произошло вследствие неисправности воздуховода.

В субботу, 27 января, в Киевской области в Бучанском районе отравились угарным газом двое малолетних сестер. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации двух сестер 12 и 10 лет.

Правоохранители установили, что накануне семья приехала на выходные на дачу в село Торфяное. Родители, чтобы обогреть дом, разожгли печь.

Предварительно вследствие неисправности воздуховода произошло задымление.

Детей срочно доставили в больницу с предварительным диагнозом – отравление угарным газом.

«Сейчас жизни и здоровью сестер ничего не угрожает. Уважаемые граждане! Полиция Киевщины еще раз призывает: соблюдайте все нормы во время эксплуатации печного отопления и вовремя проверяйте его состояние!» - отметили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.