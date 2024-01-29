Під Києвом двоє малолітніх сестер отруїлися чадним газом: подробиці

Задимлення сталося внаслідок несправності повітропровода.

У суботу, 27 січня, на Київщині у Бучанському районі отруїлися чадним газом двоє малолітніх сестер. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення з лікарні про госпіталізацію двох сестер 12 та 10 років.

Правоохоронці встановили, що напередодні родина приїхала на вихідні на дачу в село Торфяне. Батьки, аби обігріти будинок, розпалили піч.

Попередньо, внаслідок несправності повітропровода сталося задимлення.

Дітей терміново доставили до лікарні з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом.

«Нині життю та здоровʼю сестер нічого не загрожує. Шановні громадяни! Поліція Київщини вкотре закликає: дотримуйтесь усіх норм під час експлуатації пічного опалення та вчасно перевіряйте його стан!» - наголосили в поліції.

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