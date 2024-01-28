Мер Амстердама пропонує узаконити продаж і вживання кокаїну

Влада вважає, що у такий спосіб вдасться зірвати діяльність злочинних картелів, які отримують мільярдні прибутки від продажу наркотику.

В Амстердамі хочуть узаконити продаж і вживання кокаїну. Мер Амстердама Фемке Халсема в інтерв’ю газеті Financieele Dagblad заявила, що продаж і вживання кокаїну та інших наркотиків у Нідерландах не повинні бути кримінальним злочином.

Халсема наголосила, що ринки наркотичних речовин мають регулюватись, аби підірвати модель доходів «недобросовісних злочинців».

Водночас мер пояснює, що виступає не за «поспішну легалізацію» кокаїну, а за його регулювання. Зокрема, подібне вже відбувається в пілотному проекті уряду Нідерландів з вирощування канабісу, де той легально постачається до кав'ярень.

«Близько 80% ресурсів нашої поліції витрачається на боротьбу зі злочинами, пов'язаними з наркотиками. У Нідерландах і Бельгії вуличні ціни на кокаїн залишаються незмінними роками. Тож можна лише зробити висновок, що неймовірна кількість зусиль не вплинула на ринок», – зазначила Халсема.

Вона належить до «все більшої групи науковців і управлінців», які вважають «війну з наркотиками» не менш згубною, ніж самі наркотики.

Мер Амстердама також зазначила, що її колеги, глави портових міст Роттердама й Антверпена, великих центрів наркотрафіку, не підтримають її. Мери Роттердама Ахмед Абуталеб і Антверпена Барт де Вевер понад рік тому виступали рішуче проти легалізації кокаїну.

«Законні наркотики, алкоголь і нікотин уже руйнують сотні тисяч сімей. Було б абсолютно аморально додавати до цього списку важчі наркотики», — пояснював свою позицію де Вевер.

На думку Халсеми, емоційні та моральні судження про вживання наркотиків не допомагають дискусії.

«Вживання наркотиків широко поширене, достатньо поглянути на ринок. Якщо є ризики для здоров'я населення, не слід залишати ринок злочинцям», — заявила градоначальниця.

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