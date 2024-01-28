Мэр Амстердама предлагает узаконить продажу и употребление кокаина.

Власти считают, что таким образом удастся сорвать деятельность преступных картелей, получающих миллиардные доходы от продажи наркотика.

В Амстердаме хотят узаконить продажу и употребление кокаина. Мэр Амстердама Фемке Халсема в интервью газете Financieele Dagblad заявила, что продажа и употребление кокаина и других наркотиков в Нидерландах не должно быть уголовным преступлением.

Халсема подчеркнула, что рынки наркотических веществ должны регулироваться, чтобы взорвать модель доходов «недобросовестных преступников».

В то же время, мэр объясняет, что выступает не за «поспешную легализацию» кокаина, а за его регулирование. В частности, подобное уже происходит в пилотном проекте правительства Нидерландов по выращиванию каннабиса, где он легально поставляется в кафе.

«Около 80% ресурсов нашей полиции тратится на борьбу с преступлениями, связанными с наркотиками. В Нидерландах и Бельгии уличные цены на кокаин остаются постоянными годами. Поэтому можно лишь заключить, что невероятное количество усилий не повлияло на рынок», – отметила Халсема.

Она относится к «все большей группе ученых и управленцев», которые считают «войну с наркотиками» не менее губительной, чем наркотики.

Мэр Амстердама также отметила, что ее коллеги, главы портовых городов Роттердама и Антверпена, крупных центров наркотрафика не поддержат ее. Мэры Роттердама Ахмед Абуталеб и Антверпена Барт де Вевер более года назад выступали решительно против легализации кокаина.

«Законные наркотики, алкоголь и никотин уже разрушают сотни тысяч семей. Было бы абсолютно безнравственно добавлять в этот список более тяжелые наркотики», — объяснял свою позицию де Вевер.

По мнению Халсемы, эмоциональные и нравственные суждения об употреблении наркотиков не помогают дискуссии.

«Употребление наркотиков широко распространено, достаточно взглянуть на рынок. Если есть риски для здоровья населения, не следует оставлять рынок преступникам», - заявила градоначальница.

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