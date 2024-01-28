«Если Украина упадет, мы будем требовать Закарпатьн», – лидер правой партии Венгрии

Лидер венгерской партии Ласло Тороцкая выдвинул претензию на Закарпатье.

Лидер венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что, если Украина потеряет государственность в результате войны с рф, то его политическое движение как «единственная венгерская сторона» будет претендовать на Закарпатье. Об этом сообщает издание Index.

Политик заявил, что «международные финансисты» якобы оказывали давление, которое «привело к войне в Украине, которая уничтожит Европу и обрушит экономику континента».

Кроме того, он утверждает, что «Украину купил BlackRock». Это одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний, имеющая под своим управлением более 10 триллионов долларов активов.

В то же время Тороцкаи рассказал, как его движение видит завершение российско-украинской войны: «Немедленное прекращение огня, мир и урегулирование путем переговоров».

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