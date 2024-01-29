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Ошибки в оформлении трудовой книжки: на что они могут повлиять и как их исправить

07:00, 29 января 2024
Ошибки в трудовой книжке могут стать причиной утраты части стажа.
Ошибки в оформлении трудовой книжки: на что они могут повлиять и как их исправить
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Ошибки в оформлении трудовой книги чреваты серьезными последствиями. Они могут являться одной из причин отказа в назначении пенсии или потери части страхового стажа и соответственно уменьшения размера пенсионной выплаты. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Так, в газету поступил вопрос:

«Какие ошибки в оформлении трудовой книжки могут привести к отказу в зачислении стажа и как их исправить? К примеру, нет печати и фамилии ответственного за открытие книги. На что это повлияет? А если предприятие уже перерегистрировалось за столько лет и сейчас имеет другое название и печать? Может ли эта ошибка при оцифровке привести к тому, что система не примет трудовую книжку?»

Издание напоминает, что стаж после 1 января 2004 подтверждается данными об уплате страховых взносов. А вот стаж к указанной дате по-прежнему подтверждается данными трудовой книжки и другими бумажными документами. В случае ошибки в трудовой книжке действительно могут стать причиной потери части стажа.

Взяв в руку свою трудовую книжку, следует, в частности, обратить внимание на такие вещи.

  •   При принятии на работу должна быть соответствующая запись (дата, название должности, название организации или предприятия, номер и дата приказа, подпись руководителя и его фамилия (ФИО), печать).
  •   Должна быть полная запись об изменении названия предприятия или о реорганизации, если такие изменения происходили.
  •   В трудовой не должно быть «сообщений» другими чернилами к предыдущим записям о принятии или увольнении. Такое «сообщение» важно правильно оформить отдельной записью. Запись должна быть заверена должным образом – «добавленной информации верить», печать и подпись уполномоченного лица.
  •   При смене фамилии важно указать название документа, согласно которому происходит изменение, а также указать, кем и когда он выдан.

Исправлять ошибки, сделанные в записях в трудовых книжках работников, могут только работодатели, которые, собственно, такие неточные записи допустили.

Как известно, с 2021 года в Украине существует такое понятие как электронная трудовая книжка. Чтобы в Пенсионном фонде был заранее весь стаж человека не только за периоды работы после 1 января 2004 года, но и до указанной даты, работодатели присылают в Пенсионный фонд сканированные копии трудовых книжек своих работников.

Если человек официально не работает, может копии своих бумажных документов о стаже самостоятельно загрузить на портал электронных услуг Пенсионного фонда. В издании отметили, что решение о зачислении стажа на основании бумажных или отсканированных документов все равно принимает должностное лицо, то есть работник Пенсионного фонда, а не компьютер.

Здесь все зависит и от того, каким образом сделаны записи, и от того, насколько придирчивым будет конкретный работник. Впрочем, любое решение государственного органа всегда можно оспорить в высшей инстанции или в судебном порядке.

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