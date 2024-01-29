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Помилки в оформленні трудової книжки: на що вони можуть вплинути та як їх виправити

07:00, 29 січня 2024
Помилки в трудовій книжці можуть стати причиною втрати частини стажу.
Помилки в оформленні трудової книжки: на що вони можуть вплинути та як їх виправити
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Помилки в оформленні трудової книжки загрожують серйозними наслідками. Вони можуть бути однією з причин відмови у призначенні пенсії чи втрати частини страхового стажу та відповідно зменшення розміру пенсійної виплати. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Так, до газети надійшло запитання:

«Які помилки у оформленні трудової книжки можуть призвести до відмови у зарахуванні стажу і як їх виправити? Наприклад, немає печатки та прізвища відповідального за відкриття книжки. На що це вплине? А якщо підприємство вже перереєструвалося за стільки років і зараз має іншу назву та печатку? Чи може ця помилка при оцифруванні призвести до того, що система не прийме трудову книжку?»

Видання нагадує, що стаж після 1 січня 2004 року підтверджується даними про сплату страхових внесків. А от стаж до вказаної дати, як і раніше, підтверджується даними трудової книжки та іншими паперовими документами. За таких обставин помилки в трудовій книжці дійсно можуть стати причиною втрати частини стажу.

Взявши в руку свою трудову книжку, слід, зокрема, звернути увагу на такі речі.

  •  При прийнятті на роботу має бути відповідний запис (дата, назва посади, назва організації або підприємства, номер і дата наказу, підпис керівника та його прізвище (ПІБ), печатка).
  •  Має бути повний запис про зміну назви підприємства або про реорганізацію, якщо такі зміни відбувалися.
  •  У трудовій не має бути «дописів» іншим чорнилом до попередніх записів про прийняття або звільнення. Такий «допис» важливо правильно оформити окремим записом. Запис має бути завірений належним чином – «доданій інформації вірити», печатка та підпис уповноваженої особи.
  •  При зміні прізвища важливо вказати назву документа, згідно з яким відбувається зміна, а також вказати, ким і коли він виданий.

Виправляти помилки, зроблені в записах у трудових книжках працівників, можуть тільки роботодавці, які власне такі неточні записи допустили.

Як відомо, з 2021 року в Україні існує таке поняття, як електронна трудова книжка. Щоб в Пенсійному фонді заздалегідь був весь стаж людини не тільки за періоди роботи після 1 січня 2004 року, а і до вказаної дати, роботодавці надсилають до Пенсійного фонду скановані копії трудових книжок своїх працівників.

Якщо людина офіційно не працює, то може копії своїх паперових документів про стаж самостійно завантажити на портал електронних послуг Пенсійного фонду. У виданні зауважили, що рішення про зарахування стажу на підставі чи то паперових, чи то відсканованих документів все одно ухвалює посадова особа, тобто працівник Пенсійного фонду, а не комп’ютер.

Тут все залежить і від того, яким чином зроблено записи, і від того, наскільки прискіпливим буде конкретний працівник. Втім, будь-яке рішення державного органу завжди можна оскаржити у вищій інстанції або в судовому порядку.

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