Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив, чи можна одночасно притягнути підприємця до відповідальності за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору за КзПП і КУпАП

Верховний Суд визначив, за яких обставин особа вважається притягнутою до відповідальності вперше.

Танк проти автомобіля: суд визначив, хто є винуватцем незвичної дорожньо-транспортної пригоди

Механік-водій танку по дорозі на лінію фронту вважав, що зможе проскочити перехрестя, але не розрахував швидкості автомобіля.

Об’єднана палата ККС ВС поставила крапку у питанні застосування ознаки «в умовах воєнного стану» при призначенні покарання за крадіжку

Народні депутати у березні 2022 року ухвалили закон, за яким навіть за дрібну крадіжку під час воєнного стану суд має призначити особі покарання у виді позбавлення волі щонайменше 5 років, і змін до нього – досі не ініціювали.

Підписання суддею повного тексту вироку електронним підписом не у нарадчій кімнаті не свідчить про порушення її таємниці, — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що електронний примірник судового рішення виготовляється та підписується не безпосередньо суддею в нарадчій кімнаті.

Об’єднана палата КЦС визначила, до якої юрисдикції відносяться справи про оскарження реєстраційних дій щодо правочину, укладеного на забезпечення основного зобов’язання між юрособами

Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

  1. Суспільство
  2. / У світі

У 2024 році iPhone «прокачають» штучним інтелектом: розкриті перші функції

19:17, 28 січня 2024
Apple планує серйозно осучаснити помічника Siri, наділивши його функціями штучного інтелекту.
У 2024 році iPhone «прокачають» штучним інтелектом: розкриті перші функції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2024 році операційна система для iPhone отримає штучний інтелект. Про це повідомляють джерела видання Bloomberg.

Згідно з новим звітом Apple Insider, в iOS 18 дійсно готують кардинальні зміни.

Журналісти проаналізували код бета-версії iOS 17.4, де виявили перші деталі про майбутні ШІ-можливості системи. Зокрема, Apple планує серйозно проапгрейдити Siri, зробивши його по-справжньому розумним.

Так, Siri зможе не тільки ставити таймери і говорити, яка погода за вікном, але і допоможе в роботі. Наприклад, одна з функцій Siri допоможе вичленувати основний сенс з повідомлення співрозмовника, надісланого по iMessage або SMS. Разом з тим вона буде допомагати з відповідями на повідомлення. 

Цікаво, що для внутрішнього тестування функцій використовується ChatGPT від OpenAI. Але компанія розробляє і власну модель штучного інтелекту. Згідно з раннім витоком інформації, Apple тестує власний аналог Chat GPT і таємно розробляє інші AI-інструменти.

Можна також не сумніватися, що багато ШІ-функій отримає камера і додаток галереї, а плейлисти в Apple Music будуть автоматично генеруватися. При цьому наголошується, що значна частина нових «фішок» буде ексклюзивною для iPhone 16, а попередні моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.

Нам залишається дочекатися офіційних анонсів на конференції WWDC 2024 цього літа, які дадуть реальне уявлення про плани яблучної компанії зі штучного інтелекту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду