У 2024 році iPhone «прокачають» штучним інтелектом: розкриті перші функції

Apple планує серйозно осучаснити помічника Siri, наділивши його функціями штучного інтелекту.

У 2024 році операційна система для iPhone отримає штучний інтелект. Про це повідомляють джерела видання Bloomberg.

Згідно з новим звітом Apple Insider, в iOS 18 дійсно готують кардинальні зміни.

Журналісти проаналізували код бета-версії iOS 17.4, де виявили перші деталі про майбутні ШІ-можливості системи. Зокрема, Apple планує серйозно проапгрейдити Siri, зробивши його по-справжньому розумним.

Так, Siri зможе не тільки ставити таймери і говорити, яка погода за вікном, але і допоможе в роботі. Наприклад, одна з функцій Siri допоможе вичленувати основний сенс з повідомлення співрозмовника, надісланого по iMessage або SMS. Разом з тим вона буде допомагати з відповідями на повідомлення.

Цікаво, що для внутрішнього тестування функцій використовується ChatGPT від OpenAI. Але компанія розробляє і власну модель штучного інтелекту. Згідно з раннім витоком інформації, Apple тестує власний аналог Chat GPT і таємно розробляє інші AI-інструменти.

Можна також не сумніватися, що багато ШІ-функій отримає камера і додаток галереї, а плейлисти в Apple Music будуть автоматично генеруватися. При цьому наголошується, що значна частина нових «фішок» буде ексклюзивною для iPhone 16, а попередні моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.

Нам залишається дочекатися офіційних анонсів на конференції WWDC 2024 цього літа, які дадуть реальне уявлення про плани яблучної компанії зі штучного інтелекту.

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