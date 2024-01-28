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На Одещині встановили особу дитини, яка різала лезом свого собаку на відео

23:30, 28 січня 2024
У родини вилучили двох собак та передали на обстеження ветеринару, а потім – до притулку.
На Одещині встановили особу дитини, яка різала лезом свого собаку на відео
Джерело фото: Facebook / Патрульна поліція Києва
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На днях поліцейські виявили в мережі відео, на якому дівчина лезом наносила тварині поранення, спричинивши кровотечу.

Як повідомили у МВС, працівники територіальних підрозділів ГУНП в Одеській області, співробітники управління кримінального аналізу та управління протидії кіберзлочинам оперативно встановили, що на відео жителька Подільського району.

За місцем її мешкання виявили і тварину. Наразі вона виглядає візуально здоровою.

«Правоохоронці з’ясували, що собаці, якого родина свого часу взяла з вулиці, дівчина спричинила тілесні ушкодження два роки тому. Свої дії вона зняла на телефон і опублікувала у закритому телеграм-каналі. На той час дівчині було 12 років, тобто вона не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність за скоєний злочин. Відтак поліцейські клопотатимуть у суді щодо застосування відносно неї заходів виховного характеру», - розповів начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Також полковник поліції зазначив, що неповнолітня виховується у повній родині, яка раніше не потрапляла у поле зору правоохоронців і характеризується за місцем мешкання позитивно.

Мати пояснила, що ніколи не помічала за донькою жорстокості. Вони прихистили двох собак та доглядали за ними. Сама ж дівчина щодо свого вчинку сказала, що повторила дії, які побачила в інтернеті.

У родини вилучили обох собак та передали на обстеження ветеринару, а потім – до притулку.

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