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В 2024 году iPhone «прокачают» искусственным интеллектом: раскрыты первые функции

19:17, 28 января 2024
Apple планирует серьезно осовременить помощника Siri, наделив его функциями искусственного интеллекта.
В 2024 году iPhone «прокачают» искусственным интеллектом: раскрыты первые функции
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В 2024 году операционная система для iPhone получит искусственный интеллект. Об этом сообщают источники издания Bloomberg.

Согласно новому отчету Apple Insider, в iOS 18 действительно готовят кардинальные изменения.

Журналисты проанализировали код бета-версии iOS 17.4, где нашли первые детали о будущих ИИ-возможностях системы. В частности, Apple планирует серьезно проапгрейдить Siri, сделав ее по-настоящему разумной.

Так, Siri сможет не только ставить таймеры и говорить, какая погода за окном, но и поможет в работе. Например, одна из функций Siri поможет вычленить основной смысл из сообщения собеседника, отправленного по iMessage или SMS. Вместе с тем, она будет помогать с ответами на сообщения.

Интересно, что для внутреннего тестирования функции используется ChatGPT от OpenAI. Но компания разрабатывает и свою модель искусственного интеллекта. Согласно ранней утечке информации, Apple тестирует собственный аналог Chat GPT и тайно разрабатывает другие AI-инструменты.

Можно также не сомневаться, что многие ИИ-функции получит камера и приложение галереи, а плейлисты в Apple Music будут автоматически генерироваться. При этом отмечается, что значительная часть новых фишек будет эксклюзивной для iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые из новых возможностей.

Нам остается дождаться официальных анонсов на конференции WWDC 2024 года, которые дадут реальное представление о планах яблочной компании по искусственному интеллекту.

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