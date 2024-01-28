«Якщо Україна впаде, ми вимагатимемо Закарпаття», — лідер правої партії Угорщини

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Об’єднана палата ККС ВС поставила крапку у питанні застосування ознаки «в умовах воєнного стану» при призначенні покарання за крадіжку

Народні депутати у березні 2022 року ухвалили закон, за яким навіть за дрібну крадіжку під час воєнного стану суд має призначити особі покарання у виді позбавлення волі щонайменше 5 років, і змін до нього – досі не ініціювали.

Підписання суддею повного тексту вироку електронним підписом не у нарадчій кімнаті не свідчить про порушення її таємниці, — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що електронний примірник судового рішення виготовляється та підписується не безпосередньо суддею в нарадчій кімнаті.

Об’єднана палата КЦС визначила, до якої юрисдикції відносяться справи про оскарження реєстраційних дій щодо правочину, укладеного на забезпечення основного зобов’язання між юрособами

Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

Домашнє насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок і до аборту виключать з переліку статей, провадження за якими може відбуватися у формі приватного обвинувачення

Народні депутати пропонують виключити з переліку статей Кримінального кодексу, провадження за якими відбувається у формі приватного обвинувачення, статті про домашнє насильство, примушування до аборту, примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, сексуальне насильство і примушування до вступу в статевий зв’язок.

Державна реєстрація прав не є підставою набуття права власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права власності, - Верховний Суд

При дослідженні судом обставин існування в особи права власності, необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, підкреслив Верховний Суд.

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«Якщо Україна впаде, ми вимагатимемо Закарпаття», — лідер правої партії Угорщини

16:50, 28 січня 2024
Лідер угорської партії Ласло Тороцкаї висунув претензію на Закарпаття.
«Якщо Україна впаде, ми вимагатимемо Закарпаття», — лідер правої партії Угорщини
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Лідер угорської правої партії «Наша Батьківщина» Ласло Тороцкаї заявив, що, якщо Україна втратить державність унаслідок війни з рф, то його політичний рух як «єдина угорська сторона» претендуватиме на Закарпаття. Про це повідомляє видання Index

Політик заявив, що «міжнародні фінансисти» буцімто чинили тиск, який «призвів до війни в Україні, яка знищить Європу та завалить економіку континенту».

Окрім того, він стверджує, що «Україну купив BlackRock». Це одна з найбільших у світі інвестиційних компаній, яка має під своїм управлінням понад 10 трильйонів доларів активів.

Водночас Тороцкаї розповів, як його рух бачить завершення російсько-української війни: «Негайне припинення вогню, мир і врегулювання шляхом переговорів».

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