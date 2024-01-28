«Якщо Україна впаде, ми вимагатимемо Закарпаття», — лідер правої партії Угорщини

Лідер угорської партії Ласло Тороцкаї висунув претензію на Закарпаття.

Лідер угорської правої партії «Наша Батьківщина» Ласло Тороцкаї заявив, що, якщо Україна втратить державність унаслідок війни з рф, то його політичний рух як «єдина угорська сторона» претендуватиме на Закарпаття. Про це повідомляє видання Index.

Політик заявив, що «міжнародні фінансисти» буцімто чинили тиск, який «призвів до війни в Україні, яка знищить Європу та завалить економіку континенту».

Окрім того, він стверджує, що «Україну купив BlackRock». Це одна з найбільших у світі інвестиційних компаній, яка має під своїм управлінням понад 10 трильйонів доларів активів.

Водночас Тороцкаї розповів, як його рух бачить завершення російсько-української війни: «Негайне припинення вогню, мир і врегулювання шляхом переговорів».

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