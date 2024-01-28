У Сумській області російський обстріл вбив останнього жителя села Степок, який не хотів виїжджати

60-річний чоловік був останнім мешканцем села, всі інші люди евакуювалися.

Фото: suspilne.media

У Сумській області російський обстріл вбив останнього мешканця села Степок. Снаряд потрапив у кімнату, де перебував 60-річний Олександр Миколайович. Про загибель батька повідомив син Руслан, передає Суспільне.

Смерть також підтвердили у Краснопільській селищній раді та Службі безпеки України.

Як відомо, село Степок розташоване недалеко від кордону з країною-терористом, поруч з гуманітарним переходом «Покровка-Колотилівка».

За словами сина загиблого, його батько був останнім мешканцем села, всі інші люди евакуювалися. Чоловік виїжджати не захотів.

«В середу 24 січня мої друзі поїхали подивитися, батька провідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Я сам в шоці. Світла вже не було, окупанти гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури.

Зараз чекаю на маму та сестру, щоб поховати батька», – розповів син.

Як зазначила секретар Краснопільської селищної ради Ірина Юхта, достеменно невідомо, коли саме чоловік загинув.

«Інформація надійшла на цьому тижні. Це було пряме влучання в будинок. Орієнтовно загинув на минулих вихідних, можливо це був понеділок до кінця ще невідомо», – каже вона.

Служба безпеки України наразі проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: suspilne.media

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