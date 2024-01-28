Білий дім та Сенат близькі до компромісу щодо укладення угоди про охорону кордону з Мексикою, — ЗМІ

Законопроект покликаний скоротити безпрецедентний рівень нелегальних переходів, зафіксований на південному кордоні за останні три роки.

Двопартійна група законодавців у Конгресі Сполучених Штатів Америки близька до укладення угоди з адміністрацією президента Джо Байдена. Угода передбачає введення нових радикальних заходів прикордонного контролю, включно з правом припиняти розгляд клопотань про надання притулку під час різкого збільшення кількості мігрантів. Про це повідомляє CBS News.

Так, після кількох тижнів переговорів за зачиненими дверима Білий дім і тріо сенаторів можуть представити угоду вже цього тижня.

Законопроект покликаний скоротити безпрецедентний рівень нелегальних переходів, зафіксований на південному кордоні за останні три роки.

У той час як сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, сенатор-демократ Кріс Мерфі та незалежний сенатор Кірстен Сінема близькі до остаточного узгодження компромісу з Білим домом, будь-яка двопартійна імміграційна пропозиція зіштовхнеться з нелегкою боротьбою в Палаті представників США, де спікер Майк Джонсон та інші консервативні законодавці наполягають на ще суворіших змінах у системі надання притулку.

Розбіжності серед законодавців-республіканців щодо того, чи варто підтримувати угоду з Байденом про кордон, також посилилися після того, як колишній президент Дональд Трамп виступив проти неї.

Раніше стало відомо, що у Конгресі погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якої залежатиме відновлення фінансування військової допомоги Україні.

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