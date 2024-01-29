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  1. В Україні

На Сумщині чоловік зі спільниками катував, а потім втопив свого знайомого: суд виніс вирок

08:22, 29 січня 2024
Між чоловіками стався конфлікт, який закінчився вбивством.
На Сумщині чоловік зі спільниками катував, а потім втопив свого знайомого: суд виніс вирок
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У Сумській області 38-річного чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі. За даними слідства, він разом з трьома спільниками катував та позбавив життя знайомого, скинувши у воду. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

«До місцевого жителя прийшло четверо знайомих, серед яких був один малолітній, іще один – неповнолітній. Під час спільного вживання алкоголю між власником оселі та присутніми виникла словесна суперечка через кошти, які він нібито винен одному з них. Господаря спочатку сильно побили, після чого тривалий час катували, вимагаючи, щоб він написав розписку про передавання нападникам право розпоряджатись мопедом. Потерпілий відмовився, після чого йому знову почали завдавати удари, від яких він знепритомнів», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, далі нападники забрали з будинку цінні речі, потерпілого поклали в багажник та упродовж декількох годин возили до лісосмуги, а потім на кладовище. Коли потерпілий вже не міг говорити, його відвезли до водойми та скинули у воду. Відповідно до висновку медиків, смерть 43-річного чоловіка настала внаслідок механічної асфіксії, зумовленої утопленням у воді.

38-річний обвинувачений визнав свою провину. За вироком суду його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Щодо другого спільника засудженого, якому на момент вчинення злочину було 17 років, триває судовий розгляд. До третього спільника, якому було 13 років застосовано примусові заходи виховного характеру. Щодо четвертого спільника кримінальне провадження закрите у зв’язку з його смертю.

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