На Черкащині судитимуть чоловіка, який палицею побив старосту громади

Інцидент стався поблизу адміністративної будівлі старостинського округу.

На Черкащині до суду скерували обвинувальний акт стосовно чоловіка, який побив старосту однієї з територіальних громад Черкаського району.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, у листопаді 2023 року в одному із сіл Черкаського району, поблизу адміністративної будівлі старостинського округу на ґрунті особистих неприязних стосунків між двома чоловіками виник конфлікт.

У ході сварки 33-річний житель одного із сіл Черкаського району наніс 63-річному старості декілька ударів руками по голові, а потім палицею.

«Унаслідок протиправних дій зловмисника чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості та в подальшому був госпіталізований», - пишуть у прокуратурі.

У відомстві додають що чоловіку загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Раніше ми писали, що на Сумщині чоловік зі спільниками катував, а потім втопив свого знайомого.

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