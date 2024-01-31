Здавала в оренду неіснуючі будинки і котеджі в Карпатах: шахрайці оголосили про підозру

Для замовлення місця для відпочинку жінка вимагала внести передплату від 2000 гривень.

Фото: thepage.ua

Поліція повідомила про підозру 25-річній львів’янці, яка ошукала понад 60 людей, пропонуючи оренду будинків і котеджів у Карпатах. Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

Так, жінка розміщувала оголошення здачу житла для відпочинку в Карпатах на різних сайтах.

«Для замовлення місця для відпочинку жінка вимагала сплатити вартість житла за одну-дві доби наперед. Відтак, передплата становила від 2000 гривень. Були й ті, хто одразу розраховувався за весь відпочинок», – йдеться у повідомленні.

Після отримання коштів жінка вимикала телефон, блокувала абонентів або ж продовжувала спілкування та навіть надсилала «гостям» геолокацію котеджу.

Однак, коли люди приїжджали на це місце, вони бачили, що такого будинку не існує, а телефон «орендодавиці» був поза зоною.

Жінці оголосили про підозру за статтею «Шахрайство», але міра покарання наразі невідома. Триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.